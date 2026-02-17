Junts votará 'no' a la propuesta de Vox de prohibir el burka, pero planteará una propuesta propia sobre los velos integrales

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, y el diputado de Junts Josep Maria Cruset.

Los detalles Desde el partido señalan que no han votado nunca ninguna propuesta de Vox y ahora tampoco lo harán porque consideran que la formación de Abascal "es un partido político anticatalán y antifeminista".

Junts votará este martes en contra de la proposición de ley de Vox en el Congreso para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos aunque han registrado un proyecto propio que va en la misma dirección.

Fuentes del partido han constatado que no han votado nunca ninguna propuesta de Vox en el Congreso, y ahora tampoco lo harán porque consideran que la formación de Santiago Abascal "es un partido político anticatalán, antifeminista, en contra de los derechos humanos y que ha liderado la represión contra Catalunya".

Sin embargo, Junts ha registrado un proyecto de ley que defiende la prohibición del burka y el uso del velo en espacios públicos, algo que recuerdan que ya defendieron en el Parlament así como que su regulación se pudiera decidir con el traspaso de competencias en materia de inmigración "que tumbaron Vox, Podemos y PP".

Vox defiende su propuesta disfrazando su islamofobia de protección a las mujeres. La formación de Santiago Abascal defiende que el uso de vestuario como el nicab o el burka tiene una "clarísima implicación de erradicación de la identidad personal de la mujer de la vida colectiva" y de "sometimiento al varón", además de representar "un grave riesgo para la seguridad".

La iniciativa parlamentaria propone castigar con hasta tres años de prisión a los que impongan "de manera violenta, intimidación o cualquier forma de coacción" el uso del velo, así como la expulsión del territorio español de los extranjeros cuando cometan alguna infracción grave.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, avanzó el domingo que apoyará la toma en consideración de la norma como muestra de la voluntad de su partido de llegar a acuerdos con Vox.

