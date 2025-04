El despiste de Carlos Sainz que ha provocado risas dentro del box de Williams: "Perdonad…"

La F1 2025 sigue su transcurso y durante el Gran Premio de Japón, McLaren sigue demostrando que son los líderes absolutos de la competición. Ferrari ha avanzado de manera considerable y Carlos Sainz ha ocupado la décima posición en la segunda sesión de entrenamientos.

Sin embargo, Carlos fue protagonista del día. En un intento de parar en boxes, el español no sabía dónde estaba el garaje de Williams. En una conversación con sus compañeros lamentó su error aunque la charla fue más que amistosa: "Chicos, lo siento. Pensaba que estábamos al final del 'pit lane'".

Un momento curioso que los ingenieros no quisieron darle mayor importancia: "No pasa nada. Vuelve a entrar en pista y realizamos la parada". Este lapsus de Carlos no empaña su buena sintonía con el equipo. El objetivo tanto del español como de los británicos es construir un coche competitivo a medio y largo plazo.

Un deseo que por el momento está aún en proceso, aunque todos los integrantes de Williams son conscientes de que el camino no será fácil. El propósito de ambos en estas primeras carreras es lograr el máximo de puntos posibles mientras se realizan cambios para conseguir mejorar el rendimiento del coche.

Salto de competitividad

Respecto al rendimiento de otros equipos, McLaren sigue demostrando su superioridad aunque Ferrari ya ha dado un golpe encima de la mesa con Charles Leclerc y Lewis Hamilton en tercera y cuarta posición. Un avance que debe servir al equipo italiano para persistir en su idea de alcanzar e igualar el nivel de la escudería británica.