GP de Japón de F1 2025: horarios y dónde ver en TV los entrenamientos, clasificación y carrera

La Fórmula 1 no se despega del continente asiático. Tras el Gran Premio de China, los equipos vuelan hasta Japón donde el próximo fin de semana tendrá lugar la tercera cita de la temporada 2025. El formato de la prueba será la tradicional sin clasificación y carrera para la sprint.

El dominio en este inicio de campaña de McLaren les sitúa como máximos favoritos para llevarse la victoria con Lando Norris y Oscar Piastri como baluartes. Por otro lado, será un Gran Premio especial para el equipo Red Bull.

La escudería austriaca lucirá una 'livery' especial tiñendo el coche de blanco en honor a Honda, su suministrador de motor. También lo es para Yuki Tsunoda que se estrena como piloto de la escudería austriaca tras el intercambio con Liam Lawson por su mal inicio de campaña.

Las siete horas de diferencia entre la península y Japón supone que sea un fin de semana para madrugar. Los primeros entrenamientos libres tendrán lugar el viernes 4 de abril a las 04:30 de la madrugada hora peninsular y los segundos a las 08:00.

Para la jornada de sábado donde se realizará la clasificación también tocará madrugar siendo las 08:00 la hora prevista de inicio de esta sesión. Por último, el domingo a las 07:00 hora peninsular llegará el turno de la carrera conformada por 58 vueltas.

La web de laSextarealizará una cobertura completa de todo el fin de semana con directo en la clasificación del sábadoy en la carrera del domingo. En TV, se podrá ver por la plataforma de pago 'DAZN'.

WE'RE RACING THIS WEEK! 😎

The Japanese Grand Prix is next up on the calendar 🇯🇵#F1pic.twitter.com/G9VCT3SrOu