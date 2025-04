El 'palito' de Carlos Sainz a Red Bull: "¿Lo de Lawson? Así es como se hacen las cosas allí..."

En sólo dos carreras Red Bull ha fulminado a Liam Lawson. En su lugar ha colocado a un Yuki Tsunoda que debutará en el Gran Premio de Japón de este fin de semana. Y a Carlos Sainz no le sorprende. Conoce esa casa y sabe perfectamente cómo se las gastan con sus pilotos.

Lo ha dicho el español en la previa de la carrera de este fin de semana: "Sólo creo que no es nada nuevo, es Red Bull y la forma en la que están gestionando las cosas. Lo hemos visto en los últimos diez años en Fórmula 1 o desde que yo estoy en Fórmula 1. Así es como se hacen las cosas allí".

"Un día tienes la oportunidad y al día siguiente, si no haces lo que esperan de ti, recibes el ascenso o el descenso. Así se hacen las cosas en Red Bull", dice rotundo el de Williams.

Ahora es incluso más complicado con Max Verstappen como compañero: "Todos dicen que es el trabajo más duro en la Fórmula 1, estar al lado de Max en un coche Max conoce tan bien".

Preguntado sobre la posibilidad de que él pueda volver a Red Bull en el futuro, asegura que no le importa: "No sé si eso es lo que la gente está hablando. Creo que es algo bueno para mí, pero al mismo tiempo, no me importa, porque estoy en el lugar en el que quiero estar ahora, en un lugar bueno para mi futuro, para mí, no puedo esperar a ver dónde llegamos con Williams".

Sobre Williams

Carlos espera encontrar sensaciones, por fin, con el Williams este fin de semana: "Fui muy rápido en Australia, desafortunadamente, con el problema en la carrera, no muy rápido, pero esperamos entender por qué y estuvo bien pasar por esa experiencia y rendir mejor este fin de semana".