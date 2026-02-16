Feliciano López le responde a Pedrerol en 'El Cafelito': ¿Se puede ser amigo de Casillas y Mourinho?

El extenista ha destacado la etapa del portugués en el conjunto blanco: "El Madrid necesitaba un impulso, que perdía en octavos de final de la Champions".

"Han pasado 15 años y cuando sale su nombre..."

"¿Crees que estamos en un momento en el que sería buena la vuelta de Mourinho?": esta es una de las preguntas que le planteó Josep Pedrerol a Feliciano López en 'El Cafelito'.

El extenista, madridista confeso, tiene buen recuerdo del luso: "Han pasado 15 años y cuando sale su nombre, se genera una tensión...".

"Yo conozco personalmente a Mourinho y me cae muy bien. Es un pedazo de entrenador e hizo cosas bien en el Madrid, y tan bien mal, como todos", explica.

El presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito' no se quedó ahí y fue más allá: "¿Se puede ser amigo de Iker Casillas y de Mourinho?"

"Yo quiero mucho a Iker, somos amigos, y sí se puede", replicó el director del Mutua Madrid Open.

"Creo que cuando Mourinho llegó al Madrid, hizo cosas muy bien. Y necesitaba el Madrid un impulso, que perdía en octavos de final de la Champions", añadió.