Defensa a ultranza de Briatore a Fernando Alonso ante los que le tachan de "difícil de controlar"

El asesor de Alpine y exjefe del asturiano en Renault se ha mostrado muy "enfadado" por esas voces que apuntan a que el piloto de Aston Martin no mantiene la unión en sus equipos.

Durante una entrevista en la 'ESPN' en la que también ha asegurado que Fernando Alonso estaría en la lucha por el presente Mundial si estuviera en McLaren o Red Bull, Flavio Briatore se ha puesto muy serio en un momento.

Al italiano le han preguntado por esas voces que apuntan a que "a veces Fernando era muy difícil de controlar".

El asesor de Alpine, jefe del ovetense durante sus dos Mundiales con Renault en 2005 y 2006, se ha mostrado contundente al respecto.

"Eso es un montón de basura, la verdad. Son muchas tonterías que no sé de dónde salen, pero me enfada muchísimo porque Fernando siempre es un compañero de equipo", ha señalado.

No es que Alonso sea fácil de controlar, sino que según Briatore mantiene la cohesión en el equipo y saca el máximo rendimiento al monoplaza.

"Mantiene unido al equipo, hace que todos trabajen juntos. Y ahora la demostración también está en Aston Martin. El coche no es competitivo, pero él está ahí todo el tiempo", ha zanjado.