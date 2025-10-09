Ábalos bromeaba con deducirse fiscalmente los "donativos" que hacía a las mujeres con las que se relacionaba

El contexto Koldo se encargaba de enviar dinero y comprar regalos para las mujeres con las que se relacionaba el exministro. Así se desprende de los mensajes analizados por la UCO y a los que ha tenido acceso laSexta.

El Tribunal Supremo ha entregado a las partes del 'caso Koldo' material relacionado con José Luis Ábalos, recopilado por la UCO de la Guardia Civil. La información incluye conversaciones con su exasesor, Koldo García, sobre transferencias de dinero y regalos que Ábalos hacía a diversas mujeres. Koldo gestionaba estos "donativos", que incluían billetes de tren y joyas. En los mensajes, Ábalos bromeaba sobre deducirse estos gastos fiscalmente.

El Tribunal Supremo ha facilitado ya a las partes personadas en el 'caso Koldo' una primera carpeta con material que afecta a José Luis Ábalos, obtenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de los dispositivos que los agentes intervinieron en su momento al propio Koldo García.

Son cientos de archivos, a los que ha podido acceder laSexta, que los investigadores han tenido en cuenta para elaborar el informe patrimonial del exministro y que incluyen conversaciones con Koldo sobre dinero y regalos para las distintas mujeres con las que se relacionaba el exministro: Koldo, a juzgar por los mensajes que se intercambiaban, se encargaba de gestionar las transferencias bancarias y de repartir esos obsequios, que van desde billetes de tren a joyas.

Unos "donativos", como los llamaba el propio Ábalos, sobre los que el aún titular de Transportes llegaba a bromear así: "¡Si aún me lo pudiera deducir estos donativos de la renta!", escribió en uno de los mensajes a su mano derecha. En otra ocasión, tras ordenar varios pagos a Koldo para dos mujeres, repetía repite el chiste: "Si aún desgravaran estos donativos", ironiza.

En los mensajes también consta el envío de unos billetes de tren entre Valencia y Madrid para otra de las mujeres con las que, al parecer, se relacionaba Ábalos, cuyo contacto Koldo guardaba en su móvil bajo el nombre "Rosa rumana jefe Valencia". En otro mensaje, Koldo confirmaba la compra de otros billetes con el mensaje: "El AVE para las zorras".

En otro intercambio, Ábalos reenvía a Koldo el mensaje de una mujer que le pide dinero porque no tiene para "comprarles nada a los niños de comer" y le pide que le envíe 100 euros. Koldo, sin embargo, no tiene claro para quién es el dinero: "¿Pero es Rosa?", pregunta, ante lo que el diputado le contesta que no, que es para "Gabriela".

Los mensajes que le enviaban las mujeres a Ábalos y que este, a su vez, rebotaba a Koldo, eran absolutamente desesperados. Una de ellas le pedía 100 euros así: "No tengo ni pan para mis hijos, te lo suplico", llegaba a implorar. En otro de los mensajes, el exministro pedía a Koldo enviar dinero a una mujer que le decía que no tenía "para darles de comer" a sus hijos y que se iba a quedar "en la calle": "¿Puedes enviar 300 a esta y te los doy cuanto te vea?", le decía.

En otra ocasión, Ábalos pidió ayuda a Koldo para "gestionar un viaje a Estambul con Andrea". "Cama grande con vista al mar", precisaba Koldo. "King", le pedía el político.

En marzo de 2020, Ábalos le recuerda a Koldo que tiene que hacer el ingreso a Jésica, la novia a la que presuntamente habría 'enchufado' en empresas públicas dependientes de su departamento: "Mañana habría que ingresar a España", le dice en un mensaje.

En un intercambio anterior, de 2019, el propio Koldo habla con Jésica de un "perfume" y unos pendientes que, al parecer, va a comprarle de parte de Ábalos. Ella le explica que los quiere en "oro rosa": "A mí no me gusta el color plateado, que soy muy blanca. Me gustan los doraditos", le indica. "Para vestidos, zapatos y cosas, nunca plata", le deja claro. "Ya está pedido", le confirma Koldo, ante lo que ella le pregunta "qué le pasa hoy a José" y "qué quiere" para estar "tan generoso" y comprarle "cositas".

Este material corresponde a una de las dos carpetas en las que los agentes han separado el material, la que no afecta a su intimidad, puesto que la otra, que según la propia UCO podría afectar a su vida íntima y a la de terceras personas, está en otra carpeta que el juez ha incorporado a una pieza de información sensible, con lo que las partes solo pueden consultarla en el propio juzgado, sin posibilidad de llevarse una copia.

