Muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

El técnico ha fallecido a los 69 años tras varias semanas sin poder entrenar por sus problemas de salud. Fue diagnosticado con cáncer de próstata.

Ha fallecido Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, a los 69 años de edad. El técnico llevaba unas semanas alejado de los banquillos por sus problemas de salud y este miércoles su equipo anunció en un emotivo comunicado su adiós.

"El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!", dice la nota del club.

Russo llevaba dos semanas sin dirigir los entrenamientos y partidos de Boca, siendo ingresado en el hospital por su enfermedad.

Desde el año 2017 padecía cáncer de próstata. En un primer momento superó la enfermedad, pero este verano volvió a recaer. Fue hospitalizado el pasado 3 de octubre y en la noche del miércoles se confirmó su fallecimiento.

Russo es historia de Boca. Fue campeón de la Copa Libertadores en el año 2007 y este pasado verano dirigió al cuadro argentino en el Mundial de Clubes. Hasta en tres etapas diferentes ha dirigido a Boca.

Argentina llora a uno de sus entrenadores más laureados y carismáticos. En España Russo dirigió a la Unión Deportiva Salamanca en la temporada 1998/99.