"Me disculpé, era mi error"

Bezzecchi entona el mea culpa con Marc Márquez: "Pronto me di cuenta de que tenía algo roto"

El piloto de Aprilia ha reconocido que llegó "demasiado fuerte" al segundo sector antes de embestir al de Ducati.

A pesar de que Marco Bezzecchi echara por tierra su carrera en Mandalika tan solo una semana después de coronarse campeón en Japón, Marc Márquez quiso restarle hierro al asunto en Indonesia.

"Sin malos pensamientos hacia Marco. Nadie lo hace a propósito", dijo el ilerdense después de ser embestido por el italiano en la salida del Gran Premio.

A pesar de que su relación con 'Bez' no haya sido siempre la mejor, el italiano, miembro de la escuela de Valentino Rossi, ha reconocido su error.

"Estaba encendido, tenía ritmo para ganar. Pero la salida fue mala, me quedé en medio del grupo y llegué fuerte al segundo sector", ha señalado en su blog, 'Simply The Bez'.

"Quizá iba demasiado fuerte, porque me encontré de golpe la trasera de Marc [Márquez]. Le golpée. Nos fuimos los dos fuera y se cayó inmediatamente. Fue una caída fuerte y corrí a ver cómo estaba. Pronto me di cuenta de que tenía algo roto", ha añadido.

"Me disculpé, era mi error. Estas cosas pasan en las carreras, y me pasó a mi esta vez. Fue un gran golpe, tanto mental como físico. Quiero aprender de este episodio y crecer", ha zanjado.

Tras el incidente, Marc Márquez se perderá los Grandes Premios de Australia y Malasia, pero todo apunta a que reaparecerá en Portugal para cerrar después la temporada en Valencia.

