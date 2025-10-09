La cábala de Briatore: ¿Qué ocurriría si Fernando Alonso estuviese en McLaren o Red Bull?

El que fuera jefe del asturiano durante sus dos Mundiales con Renault no tiene dudas de que Fernando estaría "en la lucha" por el presente campeonato si estuviese en uno de los dos equipos.

A pesar de que lleve las riendas de Alpine, rival directo de Aston Martin, Flavio Briatore no tiene problemas en hablar maravillas de Fernando Alonso aunque ello, por ende, perjudique a su propio equipo.

En una entrevista en la 'ESPN', el italiano se ha deshecho en elogios asegurando que si el ovetense pilotase un McLaren o un Red Bull, estaría en la lucha por el título.

"Si Fernando estuviera en McLaren o en Red Bull esta temporada, te prometo que seguiría en la lucha", ha explicado.

De hecho, aunque Alonso ya haya soplado las 44 velas, Briatore no duda de que aún tiene el nivel para pelear por victorias.

"Si Aston Martin tiene un coche competitivo, ya veremos. Siempre que el coche es competitivo, Fernando está ahí. Siempre está ahí", ha afirmado.

De hecho, el exjefe de Renault cree que Aston Martin puede ser una de las referencias en el nuevo reglamento gracias a las manos de Adrian Newey.

"Claro, eso espero. Aston Martin cuenta con el mejor genio. Veamos cómo le va al genio. Tengo mucha curiosidad", ha zanjado.