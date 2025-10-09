Los sobres que Alonso repartió entre los trabajadores de McLaren y que provocaron la ira de sus jefes

Mark Slade, quien fuera su ingeniero de pista en el año 2007, cuenta cómo los jefes de McLaren se enfadaron muchísimo con Fernando por repartir parte de sus ganancias con el equipo.

McLaren 2007 fue una de las temporadas más duras para Fernando Alonso en Fórmula 1. Sus jefes no le apoyaron, le dejaron de lado y se quedaron en el bando de Lewis Hamilton. Y se produjeron algunas situaciones desagradables. El ingeniero Mark Slade ha contado una de ellas y el tremendo enfado de los dirigentes de McLaren.

El primer día de Fernando en el equipo le pidió a su ingeniero, el mencionado Slade, una lista con los mecánicos e ingenieros que trabajarían en su coche. Quería repartir sus ganancias con todos ellos y así lo hizo. Repartió unos sobres con 1.000 euros cada uno.

"Me dijo que le gustaba compartir sus ganancias con los chicos en el coche. No es algo que haya hecho en McLaren hasta ahora, pero es algo que me gusta mostrar mi agradecimiento por estar en mi coche y hacer un trabajo tan bueno'. Repartió los sobres, los abrimos y creo que había 1.000 euros en cada uno", cuenta el que fuera ingeniero de pista del piloto asturiano.

Pero entre los dirigentes de McLaren este gesto no gustó nada. Dave Ryan, director deportivo del equipo, les quitó los sobres de inmediato: "Nos fuimos a lo nuestro y un rato después Dave Ryan entró en la autocaravana con cara de pocos amigos y me preguntó: '¿Qué demonios ha pasado en el garaje?'. Y yo le dije: 'Bueno, Fernando…' y me dijo: 'Sí, pensé que eso era lo que había pasado. Básicamente, tienes que darnos todo el dinero, tienes que dármelo a mí, tienes que dárselo al equipo'".

Para Ryan era "indignante" lo que acababa de pasar. Y Slade pidió disculpas y devolvió todos los sobres de manera inmediata: "Básicamente dijo que cualquiera que no recuperara su dinero sería despedido".

"Todos devolvieron sus sobres. Creo que se los devolvieron a Fernando, y le dijeron que no lo volviera a hacer...", concluye la historia el ingeniero. Un gesto que no gustó nada a los jefes de McLaren. Aquel año, ya saben, acabó con la salida de Alonso después de una guerra total con Hamilton y el equipo.