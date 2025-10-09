Jorge Lorenzo desvela cómo se negocian los contratos en MotoGP: "Marc Márquez me duplicó"

El balear ha explicado cómo discurren las negociaciones entre equipos y pilotos, así como las múltiples variantes que se pueden añadir en el contrato.

Jorge Lorenzo ha tratado un tema muy interesante, desconocido para el gran público, en el podcast 'Media Power'.

El pentacampeón del mundo, voz autorizada como pocas, ha explicado cómo se negocian los contratos en MotoGP.

En primer lugar, el balear ha hablado del grueso del contrato: "Bueno, nosotros solemos tener mánagers, negocias una base, un feed digamos general, el importante, el grande".

"Y luego, dependiendo de lo bueno que seas o lo que puedas conseguir, negocias sobre todo podios o victoria", ha explicado.

En este aspecto, hay múltiples variantes: "Igual 100.000 o 150.000 euros por victoria. En MotoGP, segundo unos 70.000 y tercero, 30.000, por ejemplo. Algunos negocian la pole position, te puedes poner lo que quieras".

Hablando sobre los contratos que él llegó a tener en la categoría reina, Lorenzo ha reconocido que fue el más alto hasta que Honda blindó a Marc Márquez.

"Yo fui el contrato más alto y luego Márquez lo duplicó, creo que el de Márquez se habla de 20 millones por temporada en cuatro años de base en Honda", ha zanjado.