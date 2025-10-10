El Gobierno israelí ratifica el acuerdo de paz con Hamás e implementará el alto el fuego en 24 horas

¿Por qué es importante? El pacto incluirá también la liberación de los rehenes, la retirada parcial de las fuerzas israelíes (FDI) de la Franja y la entrada de ayuda humanitaria.

El Gobierno israelí ha aprobado un acuerdo con Hamás para implementar un alto el fuego en Gaza en 24 horas, marcando el inicio del plan de paz de Donald Trump. Este plan incluye la retirada parcial de fuerzas israelíes de la Franja, la liberación de rehenes de Hamás y presos palestinos, y el ingreso de ayuda humanitaria. El gabinete de seguridad de Netanyahu respaldó el acuerdo, con oposición de algunos ministros de ultraderecha. Israel retirará tropas hasta la "línea amarilla", y Hamás liberará a rehenes en 72 horas. Se espera la llegada de 400 camiones de ayuda diaria a Gaza.

El Gobierno israelí ha ratificado este jueves por la noche el acuerdo con Hamás e implementará el alto el fuego en Gaza dentro de 24 horas. En ese momento dará comienzo oficialmente la primera fase del plan de paz impulsado por Donald Trump, que también incluirá la retirada de las fuerzas israelíes de parte de la Franja, la liberación de los rehenes de Hamás y de presos palestinos, y la entrada de ayuda humanitaria al enclave.

El gabinete de seguridad del primer ministro, Benjamin Netanyahu, se reunió por la tarde para comentar los detalles del acuerdo, para más tarde llevar a cabo la votación que se ha hecho esperar. Con un retraso de más de varias horas, finalmente ha salido adelante por una amplia mayoría.

Los únicos en oponerse a la resolución han sido el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el de Finanzas, Bezalel Smotrich, ambos de ultraderecha. Ben Gvir incluso ha amenazado con abandonar la coalición para tumbar el Gobierno de Netanyahu.

Antes de la junta, Smotrich aseguró en X que una vez se haya recuperado a los rehenes, Israel debería seguir "persiguiendo la verdadera erradicación de Hamás y la desmilitarización de la Franja, para que ya no represente una amenaza para Israel".

El líder de Hamás, Khalil al Hayya, también ha declarado este jueves "el fin de la guerra y el inicio de un alto el fuego permanente". En declaraciones a la prensa, ha afirmado que han recibido "garantías de los mediadores y del Gobierno de EEUU, de que la guerra ha terminado por completo".

Por su parte, Gideon Saar, ministro de Exteriores israelí, ha asegurado que su Gobierno "no tiene intención de reanudar la guerra en Gaza tras el acuerdo".

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y Jared Kushner han llegado a Israel por la tarde, después de participar en las negociaciones en Egipto, y se han reunido con Netanyahu y sus ministros antes de la votación.

También se espera que Trump, que ha calificado el acuerdo de "acontecimiento histórico y sin precedentes", visite Israel este fin de semana.

Retirada parcial de las tropas israelíes

De esta forma, el viernes por la tarde está previsto que el Ejército israelí cese los ataques contra el enclave y comience su retirada hasta la primera línea acordada. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han afirmado en un comunicado que ya "se están realizando preparativos y un protocolo de combate" para su implementación.

Tal y como explicó Tal Heinrich, portavoz de Netanyahu, las tropas israelíes tendrán que replegarse hasta la bautizada como "línea amarilla" por Trump, que garantiza su presencia en el enclave palestino pero reduce su control, de más de un 80% a un 53% del territorio del enclave.

Mapa de la retirada de las FDI planteada en el plan de Trump.

Tras estos primeros pasos, Hamás tendrá un plazo de 72 horas para comenzar la liberación y entrega de los rehenes al Comité de la Cruz Roja. Trump cree que podrán volver "lunes o martes" aunque advierte que todavía "estamos trabajando en los tiempos".

Hamás tiene todavía 48 rehenes, pero se cree que solo 20 de ellos siguen vivos. Según 'EFE', su salida se producirá fuera de las cámaras y sin las ceremonias como las organizadas por Hamás en treguas anteriores. Por su parte, Israel liberará a casi 2.000 detenidos palestinos, según fuentes citadas por la 'BBC'.

Entrada de ayuda humanitaria

El pacto incluirá la entrada de 400 camiones de ayuda humanitaria a Gaza diariamente durante los primeros cinco días. Un alto funcionario palestino declaró a la 'BBC', que el número "aumentará gradualmente en etapas posteriores".

El alto el fuego llegará pocos días después del segundo aniversario de los ataques de Hamás del 7 de octubre, donde murieron 1.200 personas. Desde entonces, la ofensiva israelí sobre el enclave ha dejado 67.000 fallecidos, incluidas víctimas de la desnutrición por el bloqueo impuesto a la ayuda humanitaria.

También se ha vivido una importante tensión en la región por los ataques israelíes sobre Líbano, Irán e incluso Qatar.

Mientras se materializa este alto el fuego, el Ejército israelí continúa lanzando ataques en la devastada Franja. El más reciente, sobre un edificio de viviendas que ha dejado a más de 40 personas sepultadas bajo los escombros.

