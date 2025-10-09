Feijóo apunta a Sánchez y dispara a Ayuso: critica al PSOE por "manosear" el aborto, pero utiliza su mismo argumento contra la madrileña

Los detalles En su obsesión por confrontar con Moncloa, la 'popular' ha usado el derecho al aborto, ante lo que el socialista no ha dudado en responder con una tesis de la que también se ha prestado Génova.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha generado controversia al usar el tema del aborto para confrontar al Gobierno de Pedro Sánchez. Ayuso se opone a crear un registro de médicos objetores al aborto, sugiriendo que las mujeres que deseen abortar deben salir de Madrid. Sánchez respondió en redes sociales, prometiendo usar herramientas legales para proteger los derechos de las mujeres, y criticó el enfoque de Ayuso como un retroceso de 50 años. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, también criticó a Sánchez, pero sus palabras podrían interpretarse como una indirecta a Ayuso. La polémica gira en torno a la gestión del registro de objetores, que Ayuso rechaza pese a haber permitido uno similar para la eutanasia.

En su obsesión por confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez, esta vez la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha usado algo tan sensible como el aborto, es decir, un derecho de todas las mujeres en este país. El socialista no ha dudado en responder y en recordar, en línea con la portavoz socialista, que violar este derecho sería volver 50 años atrás. Argumento del que, por raro que suene, también se ha prestado el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, para atacar al presidente.

La de la baronesa 'popular' en la Asamblea de Madrid este jueves se ha convertido en la frase del día. La presidenta madrileña dejaba claro que no iba a hacer "una lista negra de médicos", en referencia a la petición que llegaba de Moncloa hace apenas unos días en la que solicitaba a las comunidades una lista de objetores. "En 10 años, desde que llegaron a la política en España, se ha abortado a un millón de personas, ¿quieren más? En la mayoría de casos se podía evitar. ¿Les parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar", sentenciaba Ayuso entre aplausos de su bancada

De esta manera, invitaba a las mujeres que pretenden abortar a salir de la Comunidad de Madrid que dirige. Unas declaraciones que han provocado la respuesta de Sánchez a través de una publicación en su perfil de X, en la que advertía a la 'popular' de que "usará todos los instrumentos legales a su alcance para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan, también en Madrid". Incluso, "si hace falta" mediante "la Constitución y el Tribunal Constitucional".

Un tuit que encabezaba subrayando que esta "era la libertad que prometía Ayuso": "Volver a los viajes clandestinos a Londres. Al clasismo y al señalamiento. Volver 50 años atrás. No lo vamos a permitir", continuaba. Medio siglo al que también ha hecho referencia la portavoz socialista, Montse Mínguez, que se cuestionaba "¿a dónde quiere que se vayan a abortar? ¿A Quirón para seguir con sus negocios? ¿A Londres como hacían nuestra abuelas?".

Referencia temporal de la que también se ha prestado Feijóo en una carta pública que ha compartido en sus redes sociales. Una misiva que, precisamente, arrancaba así: "Volver 50 años atrás es meter miedo a la gente con bulos sobre falsas prohibiciones del aborto y no hacer nada por las miles de mujeres que hoy quieren tener un hijo".

En otro de los párrafos, además, se comprometía a no utilizar "causas superadas ni banderas morales para enfrentar a la sociedad", así como que "siempre" garantizará "que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica". Frases con las que argumentaba que Sánchez "está agotado política y moralmente", así como que el socialista "no defiende a las mujeres" sino que "las utiliza".

En definitiva, toda una curiosa coincidencia de la que surgen dudas. Está claro que las críticas de Feijóo son contra Sánchez, pero escuchadas las declaraciones de este jueves también podrían dirigirse a la baronesa madrileña. Algo de lo que también se ha percatado el presidente del Gobierno, quien en otro tuit ha escrito: "Isabel, Alberto tiene una carta para ti". Frase que, a su vez, acompañaba con la publicación del 'popular' en la que pedía dejar de "manosear las causas superadas de las mujeres", en la línea con la misiva que le acompañaba.

Al fondo de toda la polémica está el registro de médicos objetores, tal y como se comentaba unas líneas más arriba. En concreto, de un registro de aquellos profesionales que por conciencia no quieren realizar la ayuda para la interrupción voluntaria del embarazo. Si bien Ayuso se niega a hacerlo ahora, con la eutanasia no puso ninguna pega, pues creó una web donde cualquier profesional sanitario madrileño que no quiera practicar la eutanasia puede inscribirse.

Se trata de una página que es anónima, pues si un médico se apunta, su identidad no se hace pública al no aparecer en ningún lado. Por eso, el argumento de Ayuso de "no señalar a ningún médico por practicar un aborto o no querer practicarlo" carece de sentido. Precisamente, la ministra de Sanidad, Mónica García, lo ha explicado ante los micrófonos de laSexta: "No va a garantizar que podamos tener un registro no para saber quienes son objetores sino quienes no lo son", ha asegurado después de subrayar el anonimato de esta "lista negra" que califica la 'popular'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.