Jorge Lorenzo confiesa cuál fue su primera impresión cuando vio a Marc Márquez en MotoGP

El pentacampeón del mundo entendió "enseguida" que tenía ante él "a un fenómeno", ya que solo un "talento especial" gana en el año de su debut en la categoría reina.

"Estoy seguro de que no está al 100%"

Después de que Marc Márquez haya levantado su novena corona, la séptima en MotoGP, Jorge Lorenzo ha concedido una entrevista al 'Corriere della Sera' en la que se ha deshecho en elogios hacia el ilerdense.

De hecho, el balear ha confesado cuál fue su primera impresión cuando vio al de Cervera en la categoría reina.

"Lo sufrí como rival y enseguida entendí que tenía delante a un fenómeno. Cuando un piloto es campeón en su debut en MotoGP significa que tiene un talento especial", ha recordado.

Lorenzo no ve al Marc actual como el de hace una década, pero aún así afirma que sigue siendo el mejor de la parrilla.

"Creo que después del accidente en el brazo en 2020 no ha vuelto a estar totalmente en forma. Estoy seguro de que no está al 100% físicamente, pero incluso así sigue siendo el mejor", ha explicado

"Parece estar lejos de los demás pilotos, en parte por la Ducati y en parte por mérito propio. Cuando el mejor piloto conduce la mejor moto, pasa eso; ocurrió con Doohan en Honda y con Schumacher en Ferrari", ha zanjado.