Daniel Ricciardo ha hablado acerca de la lucha contra el racismo en el deporte y, en particular, en la Fórmula 1. El australiano lució en Rusia una mascarilla de 'Igualdad', inspirada en Naomi Osaka, quien ha mostrado varios mensajes para el movimiento 'Black Lives Matter'.

El oceánico de Renault ha puesto sus ojos en las redes sociales y en las críticas que reciben por opinar: "Trato de no leer demasiado. Puede que recibas un 95% de mensajes positivos, pero solo hace falta ese 5% para que te enfades".

"Los trolls siempre estarán ahí. Nunca vas a tener una mayoría del 100%. Pero hay que alzar la voz con algunos temas, como el racismo, a pesar de ellos", cuenta.

Ricciardo reconoce que no estaban del todo "cómodos" con este tema a comienzos de año: "No, no estábamos diciendo estas cosas en voz alta. No era fácil hablar de ello a comienzos de 2020".

"Empezar a alzar la voz por cosas de las que nunca se ha hablado antes, ya sea sobre racismo, salud mental o cualquiera de estos temas, es un poco abrumador. Has de estar preparado para las críticas o para reacciones que no sean 100% positivas", afirma Ricciardo.

El piloto de Renault, y futuro de McLaren, es claro con este tema: "Si es algo que sientes fuertemente y en lo que crees, no veo por qué no decirlo. Si tienes un mensaje y es positivo, deja que se escuche".

Lewis Hamilton está siendo el piloto más activo en la lucha contra el racismo dentro de la F1. El inglés ha lucido incluso una camiseta reivindicativa en un podio que hizo que la FIA tomara cartas en el asunto, estableciendo unas normas de vestuario para el cajón.

