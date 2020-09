Lewis Hamilton vuelve a hablar de la lucha antirracista y recuerda, de nuevo, que algunos pilotos como Carlos Sainz han decidido no arrodillarse antes de cada carrera esta temporada.

El de Mercedes, de hecho, ha cargado directamente contra Sainz: "Tenemos un piloto español que dice que esto no estaría bien visto en España".

"A estos chicos tengo que intentar explicarles lo que ha pasado esa gente. He hablado mucho sobre el racismo, en mi carrera en la Fórmula 1, pero no me han escuchado demasiado", afirma el seis veces campeón del mundo preguntado sobre los pilotos que decidieron mantenerse en pie en la línea de meta.

Y va más allá. El británico ha recordado que en el año 2008, cuando vestía los colores de McLaren, sufrió racismo en el GP de Cataluña. "¡Conguito de mierda!", se escuchó desde la grada nada más finalizar la prueba.

"Cuando sufrí racismo en España, nadie hizo nada", ha advertido el seis veces campeón del mundo, que sigue con su lucha antirracista tal y como están haciendo otros reconocidos deportistas como LeBron James.

En el apartado deportivo, Hamilton podría hacer historia este fin de semana en Sochi. En caso de ganar la carrera igualaría en número de victorias a Michael Schumacher (90).