En la NBA, en la Fórmula 1, en la MLS... el deporte se arrodilla contra el racismo. Pero no todos. En la última carrera del 'Gran Circo' celebrada este fin de semana en Silverstone algunos pilotos se quedaron de pie.

Y Lewis Hamilton, uno de los deportistas más activos en esta lucha, volvió a lanzar sus críticas. "La Fórmula 1 ha hecho un mucho mejor trabajo después de muchas discusiones, muchas conversaciones la semana pasada sobre cómo podíamos unirnos y hacerlo mejor. Lo habéis podido ver, es mucho más profesional", afirmó tras una victoria de infarto.

Magnussen, Giovinazzi, Leclerc, Verstappen, Raikkonen, Kvyat y Sainz decidieron no arrodillarse. "No voy a decir cuál es mi opinión sobre lo que cada uno necesita o no, pero si miras a otros deportes, mira al baloncesto, al fútbol y a los equipos españoles, italianos y de todo el mundo, sin importar la nacionalidad que tenga o las mezclas que haya, lo hacen todos unidos. Hay jugadores de Rusia y de España que lo hacen", afirma el seis veces campeón de la Fórmula 1.

"Cuando la razón para no hacerlo es cómo crees que se sentirá o cómo se percibiría en tu país, todo lo que tienes que hacer es mirar los otros deportes porque lo están haciendo. Espero que poco a poco podamos unirnos cada vez más", sentencia.

El británico sumó su tercera victoria de la temporada en casa. Un triunfo agónico, ya que entró a línea de meta con una rueda pinchada, tratando de evitar que Max Verstappen le alcanzara.

Ya son 88 los puntos que suma Lewis Hamilton en este Mundial, muy por delante de su compañero de equipo, Valtteri Bottas, con 58 puntos. Su séptimo campeonato, con el que igualaría a Michael Schumacher, está mucho más cerca-