"Tengo que pensármelo..."

Fernando Alonso responde a 'Jugones': de cero a diez, ¿cuánta ilusión le hace su nuevo coche?

En un adelanto de la entrevista que se emitirá este martes en 'Jugones', el bicampeón del mundo de Fórmula 1 se ha mostrado cauto.

En la tarde de este lunes Aston Martin ha presentado al mundo cómo lucirá el AMR26, el nuevo monoplaza de Fernando Alonso y Lance Stroll.

Diseñado íntegramente por Adrian Newey, el ingeniero más laureado de la historia, y con Honda como suministrador de motores, el coche podría ser la esperada 'espada' con la que el asturiano podría luchar por su tercer Mundial.

Eso sí, por el momento se muestra cauto. En declaraciones a 'Jugones', el '14' ha respondido a una de las cuestiones que más intriga genera entre los aficionados.

"De cero a diez, ¿cuánta ilusión le hace su nuevo coche?", le hemos planteado desde 'Jugones'.

"Tengo que pensármelo. Diría cinco porque no sabemos mucho del coche, solo hicimos un día en Barcelona", ha replicado Alonso.

Este martes, a partir de las 15:10 en 'Jugones', se emitirán más detalles de una entrevista que dará mucho de qué hablar.

