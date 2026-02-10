La experiencia de Adrian Newey en el McLaren campeón de 1998 que podría repetirse ahora en Aston Martin

El gran ingeniero de la F1 recuerda cómo fue su cambio de Williams a McLaren... una historia que ahora se podría repetir con el Aston Martin de Fernando Alonso.

Adrian Newey sabe muy bien lo que es ganar en la Fórmula 1. Lo ha hecho más de una decena de veces. Y su nueva aventura en Aston Martin no es tan novedosa para él. Ya vivió ese famoso 'gardening' hace dos décadas, cuando dejó el equipo Williams para marcharse a McLaren.

En esa nueva aventura, por cierto, hizo campeón al mítico Mika Hakkinen. Ahora quiere repetirlo con Fernando Alonso.

'Motorsport' ha recordado unas palabras de Newey recordando cómo afrontó aquella situación: "No pude reunirme con el personal técnico de McLaren antes de empezar". Algo que también ha ocurrido ahora con Aston Martin, donde tuvo que esperar varios meses después de su salida de Red Bull.

"Eso habría supuesto un incumplimiento de mi contrato con Williams, que aún estaba en litigio (Newey había acusado a Williams de incumplir su contrato y el equipo había presentado una contrademanda para impedir que empezara a trabajar en McLaren hasta que su contrato hubiera expirado)", publica el citado medio.

"Me gusta trabajar en silencio y, con los años, he desarrollado la capacidad de concentrarme plenamente. De vez en cuando, si me bloqueo y siento que necesito alejarme y tomarme un descanso, hago una pausa para tomar un café y unas galletas. Aproximadamente el 25% de mi tiempo en la pizarra lo dedico a dibujos de diseño general, tratando de encontrar soluciones para conflictos mecánicos y aerodinámicos; el resto lo dedico exclusivamente a formas aerodinámicas", explica Adrian.

Es el gran responsable del diseño de este novedoso AMR26. En Barcelona ya sorprendió, poniendo en pista un coche muy diferente al del resto.

El objetivo es ir de menos a más. Poder desarrollar el monoplaza según avancen las sesiones. Un plan que siempre ha repetido Newey en casi todos los coches que ha diseñado en su enorme historia en la Fórmula 1.