Así es el Aston Martin AMR26 de Fernando Alonso, el coche diseñado por Newey para luchar por el Mundial de F1

La escudería de Silverstone ha presentado este lunes su nuevo monoplaza en Arabia Saudí tras asistir al 'shakedown' de Barcelona con un coche negro.

El King Abdulaziz Center for World Culture de Dhahran (Arabia Saudí) ha sido el escenario elegido por Aston Martin para presentar al mundo el AMR26, su nuevo monoplaza.

Se trata del coche más agresivo de la parrilla de Fórmula 1 en cuanto a diseño y el primero confeccionado íntegramente por Adrian Newey, el ingeniero más laureado de la historia del 'Gran Circo'.

La 'mamba verde', como se ha apodado al AMR26 en redes sociales, cuenta con la novedad del color amarillo en su diseño.

Cabe recordar que Aston Martin fue al 'shakedown' de Barcelona con una primera versión del monoplaza pintado completamente de negro.

Eso sí, el modelo mostrado tan solo se trata de una maqueta con el nuevo diseño que nada tiene que ver con el que vimos en el Circuit.

De hecho, el propio Newey aseguró que el coche que vimos en Montmeló distará mucho del que rodará en los test de Baréin de esta semana y del que debutará en Australia el próximo 8 de marzo.

Con Fernando Alonso afrontando su último año de contrato en la Fórmula 1 (lo que no quiere decir que no vaya a continuar en 2027), el AMR26 de Newey es la gran esperanza del asturiano para lograr la ansiada victoria 33 de su carrera, pero sobre todo para poder luchar por el Mundial.

The first look at our 2026 livery. By design. pic.twitter.com/O0KR3HLDac — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 9, 2026