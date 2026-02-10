La 'desaparición' de Bad Bunny tras la Super Bowl: el artista borra todo su contenido de Instagram

Entre líneas La histórica actuación de Bad Bunny en la Super Bowl ha dejado a todos con ganas de más, sobre todo después de analizar todos los mensajes políticos de su show. Sin embargo, el artista ha sorprendido a todos haciendo justo lo contrario, borrando todo su contenido en Instagram. ¿Por qué? Una pista... no es la primera vez que lo hace.

Bad Bunny ha sorprendido a sus más de 53 millones de seguidores en Instagram al eliminar todas sus publicaciones y dejar de seguir a todas las cuentas, dejando solo un enlace a su álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'. Esta desaparición de la red social ocurrió poco después de su histórica actuación en la Super Bowl, que generó especulaciones y una interacción sin precedentes. Su actuación, patrocinada por Apple Music, incrementó sus oyentes en plataformas como Spotify, con un aumento del 470% en Estados Unidos. Esta estrategia de comunicación, ya utilizada antes, mantiene a todos expectantes sobre sus próximos pasos.

Sorpresa entre los más de 53 millones de seguidores de Bad Bunny en Instagram. El artista ha eliminado todas las publicaciones de su cuenta, borrando incluso su foto de perfil. El puertorriqueño además ha dejado de seguir a todas las cuentas con las que interactuaba. La cuenta vacía solo tiene un enlace a su álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'.

La desaparición de Benito Antonio Martínez Ocasio de la red social, propiedad de Meta, se registró pocas horas después de que hiciera historia con su espectáculo en la Super Bowl, dando lugar a muchas especulaciones.

Instagram de Bad Bunny

Con su histórica actuación, llena de referencias culturales y defensa de los latinos, el nombre de Bad Bunny ha inundado las portadas de periódicos, las redes sociales y la televisión. En un comunicado, Apple Music, que patrocinó el espectáculo, dijo que la actuación del artista generó "una interacción sin precedentes" por parte de fans de todo el mundo.

El número de oyentes simultáneos de Bad Bunny se disparó inmediatamente después del medio tiempo, consolidando la actuación de la superestrella global como uno de los momentos musicales más comentados del año, según datos de escucha en tiempo real de Apple Music.

A esto se suma que las reproducciones en Spotify de Bad Bunny en Estados Unidos aumentaron un 470 % y las globales crecieron un 210 % tras su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.

Cardi B, Alix Earle, Jessica Alba, Pedro Pascal y Karol G también acompañaron al artista, quien el mes pasado hizo historia al alzarse con el Grammy al mejor álbum, la primera vez que una apuesta totalmente en español gana el galardón más importante de estos premios.

Éxito tras éxito que se han ido cosechando gracias a la suma de aciertos musicales y de comunicación. Ahora, aunque esta estrategia de comunicación haya podido sorprender a muchos, no es nueva. Simplemente confirma que es una artista que rompe moldes.

Ya en 2022, antes del lanzamiento de 'Un verano sin ti', utilizó la misma estrategia, generando una gran expectación. En 2023, tras su gira mundial, repitió el mismo patrón, anunciando un periodo de pausa. Ahora, con esta 'desaparición' de Instagram, Bad Bunny deja a todos deseando saber más.

