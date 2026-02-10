"Alcaraz no es Nadal": un medallista olímpico rechaza las comparaciones entre tenistas

Richard Gasquet, medalla de bronce en tenis dobles masculino en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ha cargado contra las comparaciones en el deporte señalando que "cada jugador es diferente".

Las comparaciones en el ámbito deportivo son el pan de cada día. Es muy común que cada vez que aparece una promesa de una disciplina deportiva, se le compare con una leyenda retirada o un gran jugador en activo.

Los casos más comunes son los de Lamine Yamal, Luka Dončić o Patrick Mahomes con Lionel Messi, Magic Johnson y Tom Brady, respectivamente. Aunque en el ámbito del tenis, estas comparaciones son mayores y están al orden del día. El principal ejemplo es el de Carlos Alcaraz y Rafael Nadal.

Sin embargo, pese a ser un tópico recurrente, no es plato de buen gusto para muchos, y un medallista olímpico ha cargado duramente contra ellas. En concreto, Richard Gasquet, tenista francés y asesor de Moise Kouamé, promesa gala del tenis, ha rechazado las comparaciones que se están haciendo de él con otros tenistas de talla mundial a su pronta edad.

"Estamos intentando hacer todo lo posible con Moïse, con los jóvenes jugadores, para que el tenis francés sea lo más fuerte posible. Moïse es un jugador con mucho talento, lo ha demostrado, ha ganado dos torneos. Todos están muy interesados en ayudarlo, incluido yo", señala Gasquet ante el medio 'Tennis Actu'.

"Cada jugador es diferente. Alcaraz no es Nadal. Moïse no es Gaël (Monfils). Cada uno tiene su propia historia e intentará crear la suya propia. Todos los jugadores son diferentes, cada uno tiene su propio ADN", añade el medallista, situando de ejemplo la comparación entre Alcaraz y Nadal como un error.