Acosta, muy autocrítico en medio de los rumores sobre su fichaje por Ducati: "Tengo que trabajar más"

El piloto de KTM se ha mostrado cauto a la hora de hablar sobre el mercado de fichajes, y ha reiterado que debe mejorar al no ser "el piloto más talentoso de toda la parrilla".

El mercado de fichajes de MotoGP aún no ha concluido, y se espera que en las próximas semanas se confirmen las salidas o renovaciones de algunos pilotos. Entre todos los corredores de la parrilla, los nombres más repetidos son los de Marc Márquez y Pedro Acosta.

En el caso del vigente campeón, su renovación es el principal objetivo de Ducati y próximamente sabremos si se quedará con los italianos en 2027 o si cambiará de equipo. Por parte de Acosta, este espera salir de KTM en busca de victorias, y este podría recalar junto a los italianos y formar dupla con Marc.

Pese a que el murciano ansía con cambiar de equipo, ahora está centrado en la temporada que está por comenzar, y estos días se ha mostrado cauto. "Ya veremos al final, tenemos tiempo. Tenemos que conseguir resultados antes de empezar a hablar, así que este año nos tomamos nuestro tiempo", declaró Acosta ante Cosimo Curatola en el canal de YouTube 'BENZINE'.

Sobre su personalidad y forma de ser, Pedro no oculta que le gusta "dar un poco de espectáculo". "Creo que está bien ser serio y profesional, pero de vez en cuando un poco de show siempre es bonito", añade Acosta.

Por último, 'El Tiburón de Mazarrón' ha tirado de autocrítica en cuanto a su rendimiento en los test de Sepang y los resultados cosechados en la anterior campaña. "Al final, si quieres conseguir algo grande, tienes que trabajar para ello. Creo que no soy el piloto más talentoso de toda la parrilla, así que si no tienes talento, tienes que trabajar más", concluye Acosta.