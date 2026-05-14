La predicción del verdugo de Rafa Jódar en Roma sobre su carrera: "Seguramente tendrá un futuro..."

Luciano Darderi, número 16 del ranking ATP, se ha deshecho en elogios ante la promesa española tras batirle en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, destacando su nivel.

El camino de Rafa Jódar por el Masters 1000 de Roma ha concluido. El joven tenista español sucumbió en tres sets a Luciano Darderi (7-6, 5-7, 6-0), en un partido marcado por la lluvia y el humo que inundó la pista.

A pesar de los múltiples intentos de Jódar por remontar el encuentro, llegando a ganar el segundo set, el de Leganés no pudo resistir los golpes del italiano en la última manga. Darderi, número 16 del ranking ATP, festejó junto a su público la victoria que le da el pase a las semifinales del Masters 1000, donde se verá las caras con Casper Ruud.

Aunque Rafa no pudo coger e igualar el ritmo de su rival, el italiano se mostró sorprendido en la entrevista posterior al partido por el nivel de Jódar y asegura que "seguramente tendrá un futuro increíble".

"Es un monstruo. Juega muy bien al tenis con tan solo 19 años. No esperaba que jugara tan bien. Seguramente tendrá un futuro increíble", declaró Darderi.

Tras esta derrota, Jódar cuenta con muy pocos días para descansar antes de aterrizar en Francia para disputar su primer Grand Slam. Ya consagrado como número 29 del ranking ATP, el español debutará en Roland Garros a partir del próximo 18 de mayo.

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