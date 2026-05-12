Lance Stroll rechaza dejar Aston Martin: "Si desde mi sofá veo dos coches verdes al frente, me molestará"

El piloto canadiense dice que no tiene ninguna intención de marcharse de un proyecto en el que confía al 100%: "Tenemos a Adrian Newey".

Lance Stroll, hijo de Lawrence Stroll, el gran jefe de Aston Martin, no tiene ninguna intención de marcharse del equipo. Porque aunque ahora estén en la parte de atrás de la parrilla de la Fórmula 1, confía al 100% en que remontarán y que con el paso del tiempo serán los más rápidos.

En 'Racing News 365' a Lance le preguntaron por la posibilidad de dejar la competición. Y respondió muy contundente: "No, porque todavía tengo mucha fe en este proyecto, y el proyecto está muy lejos de nuestro potencial".

Hay motivos para ilusionarse: "Adrian Newey se unió al equipo; tenemos la nueva fábrica, el nuevo túnel de viento, y creo que este equipo tiene mucho potencial".

Se enfadará si desde su casa ve al coche verde, el de Aston Martin, en lo más alto de la parrilla: "Quiero formar parte de este equipo cuando lleguemos al punto al que creo que somos capaces de llegar. Si dentro de dos o tres años estoy sentado en el sofá viendo dos coches verdes al frente del campo y no formo parte de ello, me molestará. Así que quiero formar parte de eso".

"Espero que, a medida que eso suceda, los coches mejoren y sean más divertidos de conducir, algo que todos los conductores desearían. No soy el único. Algunos pueden decirlo, otros no, por cuestiones contractuales y demás. Pero espero que estos coches mejoren mucho con el paso de los años y que volvamos a tener buenos monoplazas de Fórmula 1", cierra el piloto canadiense, compañero de Fernando Alonso.