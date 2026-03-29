Así fue el tremendo accidente de Bearman que retrata a la Fórmula 1

El piloto de Haas Ollie Bearman se fue directo contra el muro tratando de evitar un choque con Colapinto después de que este perdiera velocidad recargando batería.

Esta nueva normativa no solo no está dando más espectáculo, sino que, además, es peligrosa. Así que ha quedado demostrado durante el Gran Premio de Japón tras el accidente de Ollie Bearman.

El piloto de Haas tenía delante a Colapinto. Rodaban en ritmos parecidos y luchaban por llegar a los puntos. Llegado el momento, el piloto argentino de Alpine decidió recargar baterías antes de entrar en la recta trasera que finalizaba en la 130R y la posterior chicane.

Esto dio lugar a un descenso de su potencia y, por tanto, de la velocidad del piloto argentino. Sin embargo, Bearman tenía otros planes. El británico no estaba recargando batería, por lo que iba a una velocidad más competitiva.

Esto provocó que Bearman se encontrara de lleno a Colapinto casi parado en la pista en comparación con él, teniendo que hacer un movimiento de evasión fugaz para evitar el choque con el Alpine.

Bearman se fue a la hierba, perdió el control del coche y se estrelló con las barreras. Un choque de 50G y que provocó que el piloto saliera cojeando de su monoplaza. Algunos pilotos como Carlos Sainz no han dudado en poner el foco en el reglamento.

"Con el accidente de Bearman, veníamos avisando a la FIA que era cuestión de tiempo. Creo que han sido 50G con escapatorias. Esto pasa en otro circuito sin escapatorias y... Espero que la F1 recapacite porque está claro que esta reglamentación tiene lagunas que hay que solucionar antes de ir a otro tipo de circuitos", señaló el madrileño.

Está claro que la Fórmula 1 y la FIA tienen que recapacitar y mucho sobre esta nueva competición que poco tiene que ver con la esencia del 'Gran Circo'. Ya no es solo cuestión de espectáculo, sino de seguridad.