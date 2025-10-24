Ahora

"No tiene que volver antes de tiempo"

El lamento de Bagnaia por la ausencia de Marc Márquez hasta 2026

El compañero del eneacampeón reconoce que les "perjudicará" la baja del ilerdense en los test de postemporada en Valencia.

Pecco Bagnaia y Marc Márquez Pecco Bagnaia y Marc Márquez Getty

Ducati informó este jueves a través de un comunicado que Marc Márquez, tras ser operado el lunes de la semana pasada, no volverá a pilotar hasta 2026.

Es por ello que además de Australia, se perderá Malasia, Portugal, Valencia y los test de postemporada en Cheste.

En Sepang le han preguntado a Bagnaia por la ausencia de su compañero, y Pecco ha reconocido que les afectará.

Eso sí, incidió en que el reposo es necesario: "Que Marc no esté en el test de Valencia nos perjudica. Pero no tiene que volver antes de tiempo, y debe trabajar en un brazo que ya tiene tocado".

Sobre el que apunta a ser el sustituto de Marc, NicolòBulega, Bagnaia explicó que ya ha estado trabajando junto a él.

"Con Bulega hemos hablado mucho en su fin de semana de Jerez [en Superbikes]. No hablamos de MotoGP, pero estará muy bien que pruebe para nosotros los Pirelli el año que viene", ha zanjado.

