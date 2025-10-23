¿Qué hubiera sido del Mundial sin Marc Márquez en Ducati? Ojo a la opinión de un jefe de MotoGP

Davide Brivio, team principal del Trackhouse Racing, considera que sin el ilerdense, "Ducati habría ganado algunas carreras menos"

Para nadie es un secreto que el dominio de Marc Márquez esta temporada en su primer año con Ducati ha sido absoluto.

A falta de cinco Grandes Premios por disputar, el de Cervera alzó su novena corona y, tras ser embestido por Bezzecchi en Mandalika, se ha permitido el 'lujo' de no verse obligado a forzar para reaparecer en las cuatro citas finales.

Es por ello que surge una cuestión: ¿Qué hubiera sido del Mundial sin Marc Márquez en Ducati? Sobre este aspecto ha reflexionado Davide Brivio en 'MotoSprint'.

El team principal del Trackhouse Racing lo tiene claro: "Si no hubiera sido por Márquez, quizá Ducati habría ganado algunas carreras menos".

Sin embargo, el ilerdense ha dejado sin palabras hasta a los más experimentados de MotoGP: "Probablemente no esperábamos un Márquez tan dominante".

Ahora es turno de que competencia dé un salto: "Durante el invierno, todos los pilotos se prepararán para desafiarlo. Espero que la próxima temporada sea más reñida para el espectáculo. Así que solo falta seguir trabajando".

Eso sí, Brivio avisa: "Solo temo que Ducati, al darse cuenta de que Aprilia, al igual que KTM y Honda, ha crecido un poco en ciertas situaciones, intente reaccionar".