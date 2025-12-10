Récords de gripe en toda España antes de Navidad: hospitales saturados y contagios que superan los de los últimos tres inviernos

Los datos Madrid ya supera los 19.300 contagios en solo una semana, Cataluña llega a 418 casos por cada 100.000 habitantes y Euskadi cuadruplica los datos del año pasado, mientras hospitales y urgencias empiezan a colapsar y la variante K se contagia más rápido que nunca.

La gripe está en pleno auge en España, con un aumento alarmante de contagios en todas las comunidades autónomas, aun sin alcanzar el pico de la temporada. En Euskadi, los casos cuadruplican los del año pasado, y en Madrid, la incidencia alcanza 275,36 casos por cada 100.000 habitantes, superando los picos de los últimos tres inviernos. Cataluña ha reimpuesto el uso de mascarillas en entornos sanitarios debido a la variante K, más contagiosa. En la Comunitat Valenciana, los hospitales están saturados, con una incidencia elevada entre los más jóvenes. Las autoridades insisten en la vacunación y medidas de higiene para mitigar la presión sobre los servicios sanitarios.

La gripe está en pleno auge y los contagios se disparan semana a semana en prácticamente todas las comunidades autónomas. Lo más preocupante: todavía no hemos llegado al pico de esta temporada.

En Euskadi, los casos ya cuadruplican los que había exactamente en las mismas fechas del año pasado. En Madrid, la situación es alarmante: la semana pasada se registraron 19.301 contagios, 11.429 más que la semana anterior, con una incidencia de 275,36 casos por cada 100.000 habitantes. La curva no deja de subir y ya supera los picos de los últimos tres inviernos. Los hospitales empiezan a notar la presión: los ingresos han aumentado un 14,7% en solo siete días, sobre todo entre los mayores de 80 años, mientras que los menores de 14 siguen siendo los que más se contagian.

En Cataluña, el aumento de casos ha obligado al Govern a volver a imponer las mascarillas en hospitales, CAP y residencias. La medida entra en vigor este miércoles y afecta a todas las personas mayores de 6 años, con una vigencia inicial de 15 días. La incidencia del virus alcanza 308 casos por cada 100.000 habitantes, y si se incluyen estimaciones del SIVIC, sube hasta 418 casos. La causa principal es la variante K, mucho más contagiosa y que no responde igual a la vacuna. "En principio no es más grave que otras cepas, pero es más contagiosa, por lo que llega a más personas", explican los médicos.

En la Comunitat Valenciana, los hospitales ya muestran signos de saturación. Las urgencias están llenas, hay camas en pasillos y los pacientes esperan largas horas para ser atendidos. La incidencia general es de 151 casos por 100.000 habitantes, pero los más pequeños (0-4 años) son los más afectados, con 3.662 casos por 100.000 habitantes. Entre los mayores de 65 años, la incidencia se sitúa en 767,5, y entre los mayores de 80 años, que sufren la mayoría de los casos graves, alcanza 92,5 puntos.

El patrón es claro: todas las comunidades están viendo curvas en ascenso que superan los contagios de años anteriores, y los hospitales empiezan a sentir la presión. La gripe está provocando imágenes de urgencias abarrotadas y largas esperas, especialmente entre los grupos más vulnerables: niños y mayores.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias insisten en vacunarse, mantener medidas de higiene y proteger a los más vulnerables, pero la situación muestra que la temporada de gripe 2025 se está adelantando y con mucha fuerza.

