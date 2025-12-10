Polémica en el Bernabéu: ¿Hubo penalti sobre Haaland y no sobre Asencio?

El VAR llamó a Turpin para que revisara un agarrón de Rüdiger sobre el noruego, que posteriormente pitó, pero no señaló uno similar de Gvardiol sobre el defensa madridista.

En otro partido en el que Thibaut Courtois ha sido el mejor jugador del Real Madrid, el VAR ha sido protagonista en la derrota del conjunto blanco ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu.

Y eso que el encuentro empezó de cara para los de Xabi Alonso con un temprano gol de Rodrygo, que mantiene su idilio ante el cuadro de Pep Guardiola, pero los ingleses, en 'modo Madrid', obraron la remontada en la primera mitad.

O'Reilly igualó la contienda tras un córner muy mal defendido por los locales y Haaland puso a los 'cityzen' por delante en el luminoso desde los once metros.

En ese segundo tanto, el videoarbitraje fue el protagonista. El VAR llamó a Clément Turpin para que revisara un notorio agarrón de Rüdiger al noruego que el turco terminó señalando como penalti.

Sin embargo, antes del paso por vestuarios, ni el colegiado principal ni desde la sala VOR creyeron punible otro de Gvardiol sobre Raúl Asencio que desesperó al central madridista.

Ya en la segunda parte de la contienda, el guion del partido no cambió. Courtois sujetó a los de Alonso, el Madrid fue incrementando su asedio sobre la puerta rival, pero la falta de acierto terminó condenando a los blancos, que enlazan su segunda derrota consecutiva en Champions. Xabi, cada vez más en el alambre.