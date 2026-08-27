Carlos Sainz, más exigente que nunca con Williams tras renovar: "Tómenselo como algo personal"

El madrileño quiere asegurarse de haber tomado la decisión correcta tras permanecer en Williams, para lo que ha asumido un rol de líder total.

Carlos Sainz y Williams hicieron oficial recientemente la renovación del piloto madrileño por dos años más con la escudería británica. El español ha explicado que "su prioridad siempre ha sido quedarse por varias razones" y confía en el rumbo del equipo a pesar de las dificultades actuales.

"No forma parte de mí irme a la primera oportunidad que esto va mal. Eso no quiere decir que, obviamente, si esto sigue siendo un desastre, haya que volver a pensarlo. Pero no forma parte de mi carácter", aseguraba Carlos. En la misma línea, quiso mandar un mensaje de liderazgo y unión con "todos los trabajadores que ahora mismo están diseñando el coche de 2027".

"Si el piloto confía y decide quedarse, pues al final da un empujón de motivación a todo el mundo para que el coche del año que viene sea mejor", como recoge 'motor.es'. Y continuó haciendo un gran énfasis en los miembros del equipo destacando su "fortaleza y resiliencia": "Tómenselo como algo personal. Si no estamos donde queremos estar o si estamos pasando por un momento difícil, tómenselo como algo personal".

Carlos asume de esta manera el papel de líder por completo, y junto a Alex Albon, continuará luchando lo que resta de temporada por revertir la negativa primera mitad de año: "Siempre intento motivarme diciéndome que tengo que superar esto porque después está el paraíso, una versión diferente de mí. Y se trata de seguir adelante y asumir la responsabilidad, tomándolo como algo personal".

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