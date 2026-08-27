MotoGP
Joan Mir se fija en Marc Márquez ante su fichaje por Gresini: "Fue en el peor momento..."
El piloto español cambia Honda por Gresini tal y como hiciera Marc: "Mira lo que ha pasado ahora...".
Joan Mir ha tomado una decisión radical. Ha dejado Honda, una moto oficial, para apostar por la Gresini, satélite de Ducati. El mismo camino que tomó Marc Márquez hace dos años y que le salió a la perfección.
De hecho Joan se ha acordado de Marc y Alex en su época en Gresini: "Marc fue a Gresini en el peor momento de su carrera, Álex lo mismo... estaba casi fuera del campeonato, en un momento determinado. Y mira ahora. A Marc le gusta pilotar, hizo su carrera más larga".
"También la historia del equipo, Nadia Padovani asumiendo el papel de administrar el equipo, es una historia hermosa. Estoy motivado para el futuro; no mentiré. Además, estoy motivado para cerrar este capítulo con Honda de la mejor manera posible, sin luchar, solo disfrutar un poco", dice el piloto español en palabras que recoge 'Motosan' este jueves.
Así explica su llegada a la moto satélite de Ducati: "Elegir Gresini sucedió porque han tenido motos competitivas en los últimos años. Pero, más que por la moto competitiva que tienen, que fue una parte súper importante de mi decisión, es lo que el equipo transmite a la gente".
Se acuerda de Suzuki, donde salió campeón: "Gresini se parece a Suzuki, es similar. Parece un equipo muy familiar como lo era aquel".
"Estoy un poco más quemado que probablemente mis rivales. En ciertos momentos de mi carrera podría haber elegido diferentes caminos, como con todos. Pero elegí Honda, y no me arrepiento. Pero para mí, lo que era algo que tenía muy dentro de mí, quedarme aquí dando más oportunidades, fue algo que vino a mi mente, para continuar así. Pero necesito un cambio, aunque les deseo lo mejor para el futuro", apunta Mir para finalizar.
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