Pedro Acosta y su llegada a Ducati: "Tengo ganas, no voy a mentir"

El joven piloto español ya está contando las horas para dejar la KTM y marcharse a Ducati: "Está siendo una preparación mental".

En unos pocos meses Pedro Acosta vestirá el color rojo de Ducati junto a Marc Márquez y dejará KTM. Y no puede evitar pensar en ello. En la previa del Gran Premio de Aragón de este fin de semana ha reconocido que no puede parar de pensar en ello.

Así lo dice en 'AS': "A ver, tengo ganas, no te voy a mentir, pero ahora mismo creo que estoy en un buen momento con la fábrica y estoy en un buen momento mío".

"Solo busco sacar el 100% del paquete que tengo y en circuitos que el año pasado me costaba mucho hacerlo mejor, porque si no voy a llegar fuera de forma para cuando sea mi momento. Entonces, esto está siendo todo una preparación entre mental, entre técnica, entre todo y también me da la oportunidad de probar cosas en la moto para ir entendiendo lo que necesito para ir rápido, que creo que la experiencia en MotoGP es un grado muy grande. Estoy en un buen momento ahora", explica el joven piloto murciano.

Reconoce que KTM siempre le ha dicho la verdad sobre cómo es y será su moto: "En KTM fueron bastante sinceros conmigo, esto es el paquete que tenemos ahora mismo. No va a haber una revolución de aquí a final de año, no, entonces creo que cada parte está dando lo máximo que tiene".

Sobre Marc Márquez, Acosta insiste en que están en situaciones muy diferentes de sus carreras: "Estoy en mi tercer año de MotoGP. Marc, desde que yo tenía 9 años, estaba ya en MotoGP, entonces está claro que, por lo que sea, por la edad o por el físico, por lo que sea, Márquez está más cerca de acabar su carrera que yo".

"No sé lo que me voy a esperar cuando me meta en el box con él y cuando esté compartiendo equipo con él, pero no creo que me equivocara con lo que dije", cierra Acosta desde el circuito de MotorLand.

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