Carlos Sainz sitúa a Fernando Alonso y Aston Martin "en otra liga"

El madrileño asume que en Williams "no podemos luchar con ellos" ya que solo son "más fuertes que los Cadillac en este momento".

"Ha pasado de ser el coche con peor carga aerodinámica a posiblemente el mejor de la zona media": así de contundente se mostró Carlos Sainz hace un mes en Hungría después de que Aston Martin trajera un nuevo paquete aerodinámico.

Pues bien, tras la llegada del nuevo motor Honda en el Gran Premio de los Países Bajos, el madrileño mantuvo la misma línea.

"Los ves... y con su ritmo de carrera, pues son otra liga diferente", afirmó en declaraciones que publica 'Marca'.

"No podemos luchar con ellos, aunque realmente no podemos luchar con nadie. Y cuando nos divertíamos con Alex, pues cometí el error que me cogió con el tren delantero bloqueado. Honestamente, no es la forma en la que me gusta luchar", añadió.

Según Sainz, solo son "más fuertes que los Cadillac en este momento", lo que refleja el pobre momento que atraviesa Williams.

Es por ello que solo queda aprender: "Vivimos fines de semana duros por la inconsistencia de las partes que no permiten reglar el coche de forma correcta. Debemos aprender de eso y habrá datos interesantes que como equipo nos ayudarán a encontrar en lo que hemos fallado. Si lo entendemos, comprenderemos mejor el futuro".