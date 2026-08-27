La UEFA prepara una denuncia contra Infantino por intentar vender los derechos del Mundial

El organismo presidido por Aleksander Ceferin está "considerando iniciar un proceso penal" contra el presidente de FIFA después de que intentar vender los derechos comerciales del Mundial.

El mundo del fútbol ha reaccionado a las intenciones de Gianni Infantino, presidente de FIFA, de vender los derechos comerciales del Mundial de fútbol. Ahora la UEFA se prepara para "iniciar un proceso penal" contra el máximo mandatario de FIFA.

Los abogados de UEFA se han pronunciado en 'Associated Press' y han anunciado que preparan una denuncia.

"La UEFA y sus asesores legales están considerando iniciar un proceso penal en Suiza contra Infantino y posiblemente otros funcionarios de la FIFA por mala gestión criminal en virtud del artículo 158 del Código Penal suizo", afirman los abogados de la UEFA.

En un documento de más de cincuenta páginas, UEFA denuncia que Infantino estaría buscando "su propio beneficio" con la venta de los derechos del Mundial.

Una cifra cercana a los 4.200 millones de dólares: "Es un precio fraudulento fuera del mercado, promovido por Infantino para su propio beneficio".

Presión para que se marche

Desde que Infantino anunciara su intención de vender los derechos del Mundial, la UEFA se ha movido para tratar de retirarle su cargo. La presión es total para que se marche, pero el máximo mandatario de FIFA ya ha reiterado que seguirá.

Aunque Infantino retiró su plan, la UEFA mantiene su posición para forzar su salida. La última decisión es la presentación de esta denuncia penal.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido