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"Para mí fue un privilegio"

Los "nervios" de Carlos Alcaraz por jugar junto a Serena Williams

El número 3 del mundo ha explicado que su participación en el dobles mixto junto a la leyenda "fue algo así como jugar la final de un Grand Slam".

Serena Williams y Carlos Alcaraz Serena Williams y Carlos AlcarazGetty

Cuatro meses y medio después de caer lesionado en su debut en el Conde de Godó, Carlos Alcaraz regresó a las pistas este martes para disputar el dobles mixto del US Open junto a Serena Williams.

La pareja ganó y perdió un encuentro, quedándose en cuartos de final, pero sobre todo dejando una imagen histórica en la Arthur Ashe.

Tras el segundo encuentro, ambos comparecieron ante los micrófonos de la 'NBC' y el murciano reconoció haber estado muy nervioso.

"Estaba realmente nervioso al principio, así que sentí la presión. Fue algo así como jugar la final de un Grand Slam", arrancó.

"Para mí fue una experiencia increíble, me encantó y disfruté cada segundo. Para mí fue un privilegio", añadió el número 3 del mundo.

Tras probarse en el dobles mixto, Alcaraz jugará el cuadro individual en Nueva York, mientras que Serena, que se lesionó durante la gira de hierba, participará junto a su hermana Venus en el dobles femenino.

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