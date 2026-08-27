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Minuto a minuto de la Champions

Sorteo de la Champions League, en directo: rivales de Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Esta tarde de jueves se conocerá al completo la primera fase de la Champions League. El sorteo se celebrará en el Grimaldi Forum de Mónaco.

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Todos los bombos de la Champions

Bombo 1: Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona, y Atlético de Madrid.

Bombo 2: Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.

Bombo 3: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Nápoles, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.

Bombo 4: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Como y RC Lens, Viking y Sabah FK.

Las 6 de laSexta

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