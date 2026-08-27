Minuto a minuto de la Champions
Sorteo de la Champions League, en directo: rivales de Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis
Esta tarde de jueves se conocerá al completo la primera fase de la Champions League. El sorteo se celebrará en el Grimaldi Forum de Mónaco.
Todos los bombos de la Champions
Bombo 1: Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona, y Atlético de Madrid.
Bombo 2: Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.
Bombo 3: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Nápoles, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.
Bombo 4: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Como y RC Lens, Viking y Sabah FK.
Los equipos españoles
Mucha representación española en este sorteo de la Champions League.
En el bombo 1 aparecen el Real Madrid, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.
En el bombo 2 está el Real Betis.
Y en el bombo 3 está el Villarreal.
¡Buenas tardes!
Buenas tardes y bienvenidos al sorteo de la Champions League 2026/27. Esta tarde se conocerán todos los emparejamientos de la primera fase, con mucho protagonismo de los equipos españoles.
Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Betis estarán en los bombos.
El sorteo arranca a partir de las 18 horas. ¡Sigue con nosotros la previa!