Sorteo de la Champions League, en directo: rivales de Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Bombo 4: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Como y RC Lens, Viking y Sabah FK.

Bombo 1: Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona, y Atlético de Madrid.

Los equipos españoles

Mucha representación española en este sorteo de la Champions League.

En el bombo 1 aparecen el Real Madrid, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.

En el bombo 2 está el Real Betis.

Y en el bombo 3 está el Villarreal.