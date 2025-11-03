La innovadora propuesta de Carlos Sainz que podría cambiar la F1: "Que todos corran la carrera..."

El piloto madrileño, que brilló en la última 'sprint' en el GP de Estados Unidos, aboga por experimentar durante las carreras al 'sprint' para añadir emoción y mejorar la acción en pista.

Las carreras 'sprint' han pecado de ser eventos un poco aburridos debido a que, como muchos critican, terminan por ser una réplica del primer stint del Gran Premio porque los pilotos suelen usar neumáticos medios.

Carlos Sainz, a pesar de lograr el mejor resultado de Williams en la historia de las 'sprint' con su tercer puesto en Estados Unidos, insta a que la F1 cambie radicalmente estas pruebas por el bien del espectáculo.

"Creo que lo que se necesita para el 'sprint' es más bien un cambio de formato, y creo que Stefano está dispuesto a hacerlo. Ahora mismo, no soy muy fan del 'sprint', porque revela cómo será el primer stint del domingo, ya que la clasificación tiene el mismo formato que los domingos. Preferiría tener ideas diferentes en torno al 'sprint', para que no revele tanto sobre la carrera", expresaba el madrileño en declaraciones recogidas por 'RacingNews365'.

De hecho, el piloto realiza una propuesta innovadora que podría cambiar la dinámica: "Una idea sencilla podría ser asegurarse de que todos corran la carrera 'sprint' con neumáticos blandos, que son neumáticos de alta calidad."

Aunque se mantiene abierto a cualquier cambio que pueda mejorar la prueba: "Probablemente se necesite algo un poco más emocionante, y la carrera 'sprint' debería ser una buena oportunidad para experimentar con diferentes formatos, para tener una mentalidad abierta y si funciona, genial, pero si no funciona, no tengas miedo de decirlo, deséchalo, reconoce que no funcionó y prueba algo diferente."