Corría el año 2015 cuando Fernando Alonso y Jenson Button se subieron al podio de Brasil. Cuando, tras un año aciago con McLaren en su primer curso con Honda, el asturiano y el inglés dejaron una de las imágenes del año en el cajón de Interlagos. Parecía imposible, y de hecho lo fue, porque la instantánea tomada fue una forma de cachondearse del horrible año de Woking. Ahora, en 2019, Carlos Sainz sí ha logrado un podio vestido de naranja.

Sí, el madrileño, el para muchos 'piloto invisible' de la F1, ya tiene por fin su primer cajón en Fórmula 1. Desde su debut en 2015 ha tenido varias opciones, algunas inverosímiles como en Singapur 2017 con un Toro Rosso y otras que se quedaron en un 'casi', como Alemania 2019 con McLaren. En esta ocasión todo ha salido como debía salir. Todo ha ido de lujo.

Porque el karma ha premiado el buen hacer de Carlos. Sainz salía último en Brasil, y tras 71 vueltas en Interlagos era cuarto. Finalmente, tercero después de la sanción de cinco segundos a Lewis Hamilton y tras quedar indemne de una investigación por supuestamente abrir DRS con bandera amarilla. Bronce en un cajón que Alonso quería lograr en su regreso a Woking pero que no pudo saborear.

Su idea era luchar por victorias y por Mundiales tras cambiar Ferrari por McLaren en la arriesgada apuesta por Honda, pero no salió bien. Alonso hizo lo que pudo, pero el primer curso de la unión entre británicos y japoneses fue para olvidar... y el tercero también. En 2015 lo máximo fue ser quinto, en 2016 también. En 2017 su mejor puesto fue sexto.

Con el motor Renault no cambió mucho el panorama, y eso que comenzó a lo grande en Australia igualando su mejor resultado con la unidad de potencia de Sakura. Pero no, fue un espejismo. El coche no estaba hecho para tener un corazón francés tras la decisión sobre la bocina del cambio de motorista.

Cuatro temporadas estuvo Fernando Alonso en la 'nueva McLaren' y, si quitamos el año 2007 con esa bestial máquina de correr con la que a punto estuvo de lograr su tercer Mundial, Carlos Sainz le ha barrido. El coche, eso sí, ha tenido algo que ver claro está.

Con todo, el monoplaza no sirve de nada tampoco si no hay unas buenas manos, y Sainz las tiene. En su carrera 101 en la F1, el madrileño se ha subido a un podio con McLaren en su primer curso de naranja. El tiempo dirá hasta dónde puede llegar esta pareja que se está entendiendo a la perfección en su primer año juntos.

