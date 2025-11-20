Verstappen habla como nunca sobre Fernando Alonso... y sus palabras no gustarán a Red Bull

El neerlandés ha asegurado que "cuando Fernando estaba luchando contra Red Bull", él "le estaba apoyando y deseaba que él lo hiciera bien".

Fernando Alonso y Max Verstappen, junto a George Russell, fueron los protagonistas de la rueda de prensa de la FIA previa al GP de Las Vegas.

En la misma, el tetracampeón del mundo se rindió ante el bicampeón recordando aquellos años en los que con un Ferrari muy inferior al Red Bull luchó de tú a tú contra Sebastian Vettel y Mark Webber.

"Antes de que llegara a la Fórmula 1, quizá suene gracioso, pero cuando Fernando luchaba ante Red Bull, le apoyaba para que hiciera un buen trabajo. Era el tapado y seguía logrando esos resultados y llevando el coche a la victoria cuando no debía", reveló el neerlandés.

De hecho, ver al asturiano compitiendo al máximo nivel a sus 44 años despierta la admiración de Verstappen, que ve intacto su espíritu de lucha y su pasión.

"Te atrae como piloto, te gusta lo que ves, es un auténtico luchador, y sigue siéndolo. Tengo mucho respeto por lo que Fernando sigue haciendo a su edad. Es muy bonito ver a alguien con tanta pasión por el deporte", zanjó.