El que fuera jefe de la Fórmula 1 está convencido de que lo mejor para Ferrari es el regreso de Carlos Sainz.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc parecen no ser la pareja ideal en Ferrari. En las últimas semanas ha habido enfrentamientos después de lo ocurrido en el Gran Premio de México y todo el paddock de la Fórmula 1 está opinando sobre ello.

Bernie Ecclestone, quien fuera jefe de la F1, ya criticó esta pareja formada por dos pilotos que aspiran siempre a ganar y que no cederán. Y ahora ha pedido el regreso de Carlos Sainz a Maranello.

En palabras que recoge 'SoyMotor' esto dice Ecclestone: "Ferrari, como otros equipos, es incapaz de gestionar a dos pilotos número uno. Esto siempre genera problemas, porque obviamente nadie quiere dar un paso atrás. Este problema solo se puede solucionar trayendo de vuelta a Carlos Sainz , que tuvo que marcharse por culpa de Hamilton".

Pero no solo eso. También cree que Frederic Vasseur, jefe de Ferrari, debería ser cesado: "Está completamente superado por la situación actual. No muestran valentía y siguen mostrándose indecisos. Y, por desgracia, será lo mismo en 2027".

Y para ese puesto tiene claro cuál es el candidato ideal: "Ferrari necesita un hombre fuerte al frente, alguien como Christian Horner".

El nombre del exjefe de Red Bull sonó con fuerza en su momento, pero Horner solo quiere entrar a un proyecto para ser algo más que un jefe de equipo. Quiere convertirse también en propietario. Y eso es prácticamente imposible en Ferrari.

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