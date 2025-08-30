El 'palo' de Carlos Sainz que explica la irregularidad de Williams: "Tenemos una limitación..."

El piloto madrileño lamentó los problemas que arrastra su escudería desde el principio de la temporada y justifican la disparidad en los resultados del equipo.

Carlos Sainz consiguió llegar a la Q3 en la clasificación del Gran Premio de Países Bajos. El piloto madrileño rodó muy bien sobre el circuito de Zandvoort y durante los Libres 3 llegó a conseguir marca el sexto mejor tiempo de toda la sesión.

Sin embargo, el sol brilló con fuerza durante la Q3 y el Williamsfinalmente marcó el noveno mejor tiempo de la parrilla. "Es difícil para nosotros, tenemos una limitación de la temperatura de los neumáticos que nos cuesta mucho. Es algo que nos lleva pasando desde el principio de la temporada", lamentaba Carlos Sainz ante el micrófono de 'DAZN'.

Esta limitación explica la irregularidad de los monoplazas de la escudería durante el transcurso del Mundial: "Por eso veis a veces un Williams en el top 7 y otro en Q1 o uno en Q3 y otro en Q2. Porque hay una ventana muy pequeña".

A pesar de las dificultades, Carlos Sainz se ha mostrado satisfecho con su trabajo: "He ido aprendiendo un poco lo que había que hacer durante la 'qualy' con esta temperatura de pista y más o menos he podido ponerlo todo junto en la Q2 y la Q3, cuando contaba".

El madrileño quiere volver a ser competitivo tras unas semanas de parón. Cabe recordar que Sainz no consiguió entenderse del todo bien con el Williams en los últimos grandes premios y quiere volver a sentirse rápido para poder luchar por los puntos.