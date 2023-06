El Gran Premio de España ha dejado algunas imágenes que se recordarán durante mucho tiempo. Más allá de la cómoda victoria de Max Verstappen y su Red Bull, la carrera ha estado marcada por una maniobra peligrosa de Esteban Ocon a la hora de defender su posición.

Corría la vuelta 51 de carrera, a 15 del final, cuando Fernando Alonso, de la mano de su Aston Martin con ruedas nuevas, volaba sobre el asfalto con el objetivo de arrebatarle la séptima posición a su excompañero de equipo.

Ocon, como es de costumbre, no se lo quiso poner fácil, pese al diferencial tan grande de velocidad, y forzó al piloto asturiano a meterse en la trazada de salida del 'pitlane'. Pese a que el español le restó importancia alegando que "no fue tan difícil", otros no han sido tan benevolentes con la maniobra del francés.

Es el caso de Martin Brundle, expiloto y actual comentarista, que no dudó en criticar la maniobra del hombre de Alpine a través de 'Sky Sports F1': "Esa defensa llega demasiado tarde, no se puede hacer eso".

"Tienes que colocar el coche antes de que lleguen a ti de esa manera. Ocon es un tipo encantador, pero cuando se pone el casco se convierte en un monstruo", añade Brundle.

Viene de lejos

El afán de Esteban Ocon por ponerle las cosas casi imposibles, en ocasiones de manera peligrosa, a Fernando Alonso no es nada nuevo. Lo peor se vio en la época en la que ambos pilotos compartieron escudería en Alpine.

Sin embargo, Ocon le quita importancia a la maniobra tras la carrera, argumentando que "fue una buena lucha con Fernando, como es habitual cuando nos medimos en pista. Intenté defender mi puesto".

Lo que está claro es que Fernando Alonso se ha adaptado de maravilla a Aston Martin, formando una dupla exenta de polémicas con Lance Stroll y donde puede, después de muchos años, luchar por cosas grandes.