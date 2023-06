El Gran Premio de España no se ha desarrollado de la mejor manera posible para los dos pilotos locales. La victoria de Max Verstappen con su Red Bull demuestra que ahora mismo son inalcanzables. De la mano de su Ferrari, Carlos Sainz no pudo pasar de la quinta posición, mientras que Fernando Alonso y su Aston Martin no pasaron de la séptima.

El piloto madrileño de Ferrari ha aprovechado para comentar su situación actual, la del Gran Premio y su relación con Fernando Alonso en unas declaraciones recogidas por la 'Cadena SER'.

"Estaba confiado porque el viernes fui bien, pero me ha pasado tantas veces este año... los domingos degradamos más y sabía que nos iba a costar mantenernos en el podio. Aún así, hubo una gran energía. Charles y yo estamos conduciendo a un nivel muy alto", ha comentado Sainz en relación con los resultados de la carrera.

Carlos no ha dejado pasar la oportunidad de reconocer la realidad de la temporada: "Red Bull tiene los coches más dominantes de los últimos años, Max y Checo no fallan y saben sacarle mucho partido".

Uno de los temas más sonados de la 'silly seasson' de este año ha sido la posible marcha del propio Carlos Sainz de la marca italiana, algo que se ha encargado de desmentir: "Llevo expuesto muchos años y lo sé manejar muy bien, pero en Ferrari esos rumores son más grandes".

"A mí no me gusta tener que decirle a un mecánico o a un ingeniero que lo que escucha no es real. Pero a nivel personal me afecta muy poquito, como habéis visto este fin de semana", añade.

Fernando Alonso, ¿protagonista?

Las gradas de Montmeló, más allá de la grada CS55, estaban repletas de una nueva marea, la 'marea verde'. El cariño y el apoyo que está recibiendo Fernando Alonso es únicamente equiparable al que recibió en los años en los que fue Campeón del Mundo.

En estas mismas declaraciones, Carlos Sainz asegura que no tiene ningún problema con ello: "Lo entiendo perfectamente. Es algo que me parece completamente natural, Fernando ha sido dos veces Campeón del Mundo y es el que a mí me ha hecho llegar a la Fórmula 1".