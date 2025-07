Makhachev da a entender que acepta el duelo contra Ilia Topuria: "Pelearemos por el número uno"

Es el combate que todos los aficionados a las artes marciales mixtas quiere ver. Ilia Topuria (17-0) frente a Islam Makhachev (27-1) es el mejor enfrentamiento que se puede dar en cuanto a nivel en el octógono. Y el presidente de la UFC, Dana White, va a hacer todo lo posible para que suceda.

Las últimas declaraciones del peleador ruso han invitado al optimismo. Makhachev estuvo presente en la última velada de UFC celebrada en Abu Dabi este sábado. Ha hablado sobre la irrupción del hispano georgiano como número uno del ranking libra por libra. Un estatus que, hasta la última victoria de Topuria en UFC 317, ostentaba el daguestaní.

El excampeón del peso ligero considera que su caída en la clasificación es una cuestión publicitaria de la compañía y desliza su interés en un duelo contra el representante español: "Lo están haciendo a propósito para promocionar el combate. La gente ya está interesada en él. Así que lo están haciendo bien, y pelearemos por el puesto número uno en la clasificación".

La disposición de Topuria para medirse al ruso es total. En 'El Cafelito' de Josep Pedrerol aseguró que su gran objetivo era pelear contra Islam Makhachev, incluso antes de noquear a Charles Oliveira. Eso sí, ese gran duelo no sería el siguiente paso de 'El Matador'.

Se espera que el invicto peleador afincado en Madrid vuelva a pelear a finales de año para defender el cinturón. Su rival puede ser Justin Gaethje, Arman Tsarukyan o su archienemigo Paddy Pimblett. Por su parte, Makhachev ha ascendido de categoría para desafiar al campeón del peso wélter, Jack Della Maddalena.

