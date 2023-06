A Sergio Pérez no paran de lloverle las críticas por parte de su propio equipo. Sobre todo procedentes de Helmut Marko, que no acostumbra a callarse. El asesor de Red Bull, tras el Gran Premio de España, no estaba nada contento con la cuarta posición del piloto mexicano (partió undécimo).

Marko cree que desaprovechó una oportunidad de estar en el podio y colarse entre los dos Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell. Checo cruzó la línea de meta cuarto, por delante del Ferrari de Carlos Sainz.

"Checo hizo una buena carrera, sí, pero su salida fue realmente mala. Russell se puso por delante de él y de lo contrario habría sido posible un podio...", dijo Marko en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Sobre la vuelta rápida, explica por qué Max Verstappen se le adelantó: "Max también quería conseguir el punto extra de la vuelta rápida, aunque sus neumáticos no eran tan buenos como los de Pérez, pero lo logró".

"La carrera fue relativamente fácil para Max, aunque la elección del neumático duro no fue la mejor. Hemos perdido algo de tiempo ahí. Pero aparte de eso, todo fue perfecto", detalló Marko.

¿Ya ha perdido el mundial?

170 puntos tiene Verstappen por 117 de Pérez. Una diferencia considerable. Y en Red Bull ven positivo que Checo esté tan lejos en la lucha por el mundial de Fórmula 1. Christian Horner dijo que de esa manera iba a poder correr con menos presión y, por tanto, de manera más acertada.

"Si miras a los puntos ahora, hay una gran diferencia entre ellos, pero eso le quita presión porque no tiene nada que perder, puede estar relajado y respirar, solo conducir como hizo en Azerbaiyán o en otras carreras esta temporada", dijo Horner.

"Max está en el pico de su rendimiento, y para Checo debe ser duro mentalmente, pero como he dicho, esa separación de puntos hace que se quite la presión, es libre para pilotar", cerró.