Mercedes fue la gran sorpresa de Montmeló. Sus dos pilotos, Lewis Hamilton y George Russell, terminaron en el podio por delante del Red Bull de Checo Pérez. Lejos quedaron los dos Aston Martin: sexto fue Lance Stroll y séptimo, Fernando Alonso. Y la gran pregunta es si las flechas de plata están por delante en rendimiento.

Mike Krack, jefe de Aston Martin, ha respondido sobre ello y ha sido muy claro. Confía en que no sea así. "No, no lo creo...", dijo el de la escudería verde a pesar de haber perdido la segunda posición en el mundial de constructores.

"Porque cuando miramos al final de la carrera, cuando pusimos los neumáticos duros, estábamos en la pelea de nuevo en comparación con el ritmo de nuestros rivales", ha dicho Krack.

Todavía no comprenden por qué ese bajón de rendimiento: "Tenemos que entender realmente lo que pasó. El cielo se nubló muy rápidamente, pasó de estar muy soleado a nublado y pensamos que eso ayudaría a los neumáticos blandos, pero no fue así. Tenemos que entender por qué tuvimos esa diferencia de competitividad entre los diferentes momentos de la carrera".

"Es demasiado pronto o demasiado fácil de decir, porque tampoco vimos una imagen completa en la clasificación. Es igual que a principios de año, cuando decíamos que necesitábamos tres carreras para ver dónde estábamos realmente, creo que es lo mismo", ha detallado Krack en estas declaraciones.

Eso sí, reconoce el de Aston Martin que quizá las mejoras de Mercedes puedan ser más potentes que las suyas: "Podría ser que otros hayan dado un paso más grande que nosotros, podía ser. Pero en nuestro análisis hasta ahora no se refleja eso".

Tras el GP de España, el mundial de constructores dicta sentencia: Mercedes tiene 152 puntos y Aston Martin, 134. Es la primera vez que las flechas de plata se colocan por delante.

Las mejoras para Canadá

Será el siguiente Gran Premio el que Aston Martin ha marcado en rojo en el calendario, el de Canadá. En ese circuito llegarán las mejoras más importantes de la temporada. Y Alonso lanzó la 'pullita' para los rivales. "Les machacaremos...", dijo con una sonrisa el bicampeón de la Fórmula 1.

En dos semanas Aston Martin tiene que poner todo sobre la mesa. Será una prueba de ellos para la escudería de Lawrence Stroll. ¿La victoria 33 de Alonso o asumir que Mercedes es más rápido?