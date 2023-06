A pesar de que la actualidad coja el rebufo del pasado Gran Premio de España en Montmeló y apunte al próximo GP de Canadá, en Aston Martin no olvidan la cita de Mónaco, probablemente la carrera en la que más cerca han estado de subir a lo más alto del podio.

El equipo cometió un grave error al ponerle los neumáticos medios a Fernando Alonso cuando la lluvia comenzaba a caer en el asfalto monegasco.

A la vuelta siguiente, después de luchar contra las adversidades meteorológicas, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 volvió a parar en boxes para montar los intermedios, perdiendo cualquier opción de luchar por la victoria.

Casi dos semanas después, en Aston Martin aún recuerdan aquella fatídica parada que, de haber salido como hubiera debido, habría significado una primera posición para Alonso.

Así lo ha explicado Mike Krack, jefe del equipo: "El sistema informático dice que si hubiéramos puesto los intermedios, probablemente habríamos salido delante de Max [Verstappen], pero eso no significa que hubiéramos ganado la carrera".

"Así que, con todo el beneficio de la retrospectiva, ese habría sido el caso. No obstante, cuando tomas esas decisiones, debes basarte en los datos que tienes", ha añadido en declaraciones a 'Motorsport'.

Eso sí, el luxemburgués no quiere hacer leña del árbol caído: "Si agresivo significa apostar, la respuesta es claramente no, no somos así, somos un equipo que se basa en datos. Nos fijamos en toda la información que tenemos".

Ahora, en Aston Martin solo se piensa en Canadá y en el gran paquete de mejoras que traerán para trazar de 'cazar' a Red Bull. Fernando Alonso avisó... y la escudería confirmó. Ojo a la carrera en Montreal.