Un campeón de la F1 da alas a la dupla Alonso - Newey en Aston Martin: "Sin duda..."

Jacques Villeneuve, campeón de la Fórmula 1 en el año 1997, está convencido de que Fernando responderá a las mejoras que introduzca Newey en el Aston Martin.

Fernando Alonso está a las puertas de uno de los momentos más importantes de su carrera. 2026 será seguramente su última oportunidad de ser campeón de la Fórmula 1. Será con Aston Martin, con el motor Honda y con un coche diseñado por Adrian Newey, el ingeniero más laureado de la historia.

Jacques Villeneuve, campeón de la Fórmula 1 en el año 1997, está convencido de que Fernando estará a la altura. Sin embargo, cree que a Lance Stroll le vendrá grande si le dan un coche campeón.

Así lo apunta en 'Motor.es' este martes: "No sé cómo reaccionará Lance Stroll a las mejoras de Adrian Newey. ¿Le harán mejor o peor? Es como la presión que siente Oscar Piastri ahora. Tendremos que esperar y ver cuál es el efecto real. Ojalá sea positivo, porque el equipo se ha construido pensando en él. Ese salto de calidad sería bueno".

Sobre Fernando, está convencido de que aprovechará la oportunidad: "Sabemos cómo reacciona Alonso ante eso. Dale una zanahoria y la tomará. Sin duda mejorará a Alonso. Ahora, en la segunda mitad de la temporada, lo vemos más comprometido. Mucho más".

Fernando estará ahí. Si Aston Martin le da un coche competitivo, luchará por el título mundial. El que sería el tercero para él a las puertas de su retirada a sus 44 años y después de más de dos décadas al más alto nivel.